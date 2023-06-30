Украинская мама Тайсона. Как украинка воспитала легенду бокса

86494 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221e5c4a7fec3f9233cecba2edc39eb557.jpg" /> #Тайсон

Источник — Чемпион.

30 июня легенде мирового бокса исполняется 57 лет. Пожалуй, не существует человека в мире, который бы никогда не слышал о Майке Тайсоне.

Тайсона называли самым опасным человеком на планете, а о каждом из его многочисленных скандалов можно снимать отдельный полнометражный фильм.

< >Он откусил кусок уха оппоненту на ринге и обещал соперникам съесть их детей. Он сидел за изнасилование, забрасывался наркотиками и делал много других плохих вещей. Из темнейшей бездны он поднялся на самую вершину жизни, а затем снова опускался туда, откуда начинал и делал это снова и снова.

Трудно найти столь «плохого парня» не только в боксе, но и во всем спорте. Но при всем большом и ужасном Майке Тайсоне является уникальным и непревзойденным спортсменом для миллионов фанов бокса. Без преувеличения, «Железный Майк» является живой легендой и олицетворением мирового бокса, а его имя навсегда останется среди больших.

Его невероятный агрессивный стиль и умение уничтожать оппонентов в ринге знакомы каждому любителю бокса. < /p>

Но немногие знают, что к успеху звездного боксера в значительной степени приобщилась простая украинская женщина. Так получилось, что биологические родители Тайсона не смогли дать парню должного воспитания. Его мать работала шлюхой, а отец сутенером, и уже с ранних лет его воспитывали улицы Бруклина. Малый Тайсон занимался бандитизмом и перебивался по интернатам для трудных детей. Будущий чемпион пережил очень непростые времена в детстве и бокс стал для него едва ли не единственным шансом не попасть в пропасть и пробиться вверх.

По счастливому стечению обстоятельств он встретился с боксерским тренером Касом Д'Амато, который и влюбил его в бокс. Уже не молодой специалист сразу же увидел в парне невероятный потенциал и пообещал сделать из него самого младшего чемпиона мира. Наставник взял Майка под свою опеку, а его жена Камилла Эващук стала для Тайсона второй. Женщина беспокоилась о Тайсоне большую часть его жизни, верила в приемного сына и всегда видела в нем что-то хорошее.

Камила Еващук родилась в 1905 году на Тернопольщине и перед началом Второй мировой войны эмигрировала с семьей в Канаду. Впоследствии женщина перебралась в США, где и познакомилась с Касом Д'Амато. Майк попал в семью Каса и Камилы в 13 лет, поселившись в их доме в 160 км от Нью-Йорка. И если Д'Амато отвечал за боксерскую составляющую воспитания парня, то Камила занималась его жизнью вне спортзала.

Камила обучала Майка и других воспитанников мужа читать, писать, убирать за собой. Поскольку большинство этих юношей со сложной судьбой не знали даже простых элементарных вещей.

Несмотря на роль домохозяйки мама приучала Тайсона к самодисциплине, поощряла его хобби с выращиванием голубей и помогала советом в нужный момент. Когда Майке исполнилось 15 лет, Касс и Камила усыновили парня и стали его законными приемными родителями. За время проведенный в доме названных родителей молодой боксер впервые почувствовал, что такое любовь и настоящий семейный уют. Несомненно, именно эти люди люди. помогли ему в самый тяжелый момент жизни и сделали из него настоящего чемпиона.

В ноябре 1986 года Тайсон в блестящем стиле нокаутом победил Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе в 20 лет. После такой быстрой и безумной славы Тайсону было трудно справиться со всеми. жизненными соблазнами. Наставник Майка Кас Д’Амато год не дожил до триумфа своего питомца и в тот момент у него осталась лишь «белая» мама Камила.

В те времена Тайсон наделал много ошибок, о которые сейчас искренне жалеет и раскаивается. Тайсон почувствовал на себе темную сторону славы, но Камила не отвернулась от приемного сына и как могла помогала ему встать на правильный путь.

Как и каждая мама она всегда была на стороне сына, несмотря на его поступки. Она посещала его чемпионские поединки, свидетельствовала на его защиту в суде и стала старушкой уже для его детей. Камила Эвальд ушла из жизни в 96 лет, а сам Тайсон неоднократно говорил, что ему очень удалось почувствовать любовь и заботу этой невероятной украинки.