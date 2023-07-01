Джошуа может заработать 60 млн долларов за бой с Уайлдером

225 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2246cdcbc42c6be7e7f0d970f13225be6d.jpg" /> Фото: Getty Images

Эксчемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) получит значительную сумму за возможный бой с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42).

Об этом сообщает промоутер Эдди Гирн.

«С поясами или без поясов — это неважно, когда у вас такой соперник. Он собирается заработать 60 миллионов долларов за бой с Деонтеем Уайлдером в декабре. Мы даем Диллиану Уайту бой, возможность, хотя мы не должны этого делать. Это не Эй Джей, это я говорю, что если он проиграет Диллиану Уайту, это не конец, но он будет находиться в очень плохом положении, и он потеряет 60 миллионов в декабре.

В таком случае на уровне профи у них будет счет 1-1, а в реванше распределение будет 50/50, Диллиан Уайт заработает двузначную цифру миллионов в реванше, но сейчас это не имеет значения, потому что я говорил с Эй Джеем, и он сказал, что его не беспокоит реванш», — сказал Гирн.

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