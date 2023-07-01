Хижняк уверенно завоевал золотую медаль Европейских игр-2023

Украинец одержал досрочную победу 352

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл соревнования на Европейских играх-2023 в Кракове.

Европейские игры-2023: медальный зачет

Украинец в финале уверенно победил хорватского боксера Габриэля Веочича. Во втором раунде бой был остановлен и зафиксирована досрочная победа Хижняка. Хорватский боксер несколько раз побывал в нокдауне.

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Напомним, что Хижняк 28 июня, выйдя в полуфинал соревнований, стал единственным украинским боксером, которому удалось отобраться на Олимпийские игры-2024.