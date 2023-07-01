Бокс
Хижняк уверенно завоевал золотую медаль Европейских игр-2023
Украинец одержал досрочную победу Сегодня 21:02 352 0< /span> Источник: — Чемпион.
Украинский боксер Александр Хижняк выиграл соревнования на Европейских играх-2023 в Кракове.
Европейские игры-2023: медальный зачет
Украинец в финале уверенно победил хорватского боксера Габриэля Веочича. Во втором раунде бой был остановлен и зафиксирована досрочная победа Хижняка. Хорватский боксер несколько раз побывал в нокдауне.
Актуально: Европейские игры-2023: полное расписание соревнований
Напомним, что Хижняк 28 июня, выйдя в полуфинал соревнований, стал единственным украинским боксером, которому удалось отобраться на Олимпийские игры-2024.