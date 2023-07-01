Канело объявил о бое с Чарло в конце сентября

287 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2234db099a2c3d1a3cebeb955f49d16764.jpg" /> Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2 , 39 КО) проведет поединок против абсолюта в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Об этом объявил сам Канело в Инстаграмме.

«Абсолют против абсолюта. 30 сентября. Лас Вегас», — написал Альварес.

Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Saul Alvarez (@canelo)

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