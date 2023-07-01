Бокс
Канело объявил о бое с Чарло в конце сентября
Сегодня 08:51 287 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2234db099a2c3d1a3cebeb955f49d16764.jpg" /> Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2 , 39 КО) проведет поединок против абсолюта в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).
Об этом объявил сам Канело в Инстаграмме.
«Абсолют против абсолюта. 30 сентября. Лас Вегас», — написал Альварес.
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