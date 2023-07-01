Чжилей прокомментировал перспективы китайского бокса 362 #Чжан Чжилей

Источник — tribuna.com.

Временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (25-1-1, 20 КО) верит в перспективы развития китайского бокса.

Об этом рассказал сам боксер.

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«Лучшее наследование истории — создать новую историю. Создание новой истории китайцев в сфере бокса – моя миссия и мое первоначальное намерение.

Люди всегда думают, что китайский бокс не может воспитать боксеров в тяжелейшей весу, что китайский бокс не может конкурировать с европейским и американским.Я не согласен.Считаю, китайский бокс безусловно займет центральное место на международной арене.

На данный момент у нас нет долгосрочного плана. с Джойсом. После Джо бой с Тайсоном Фюри будет моей следующей целью», — сказал Чжилей.

Ранее определилась дата реванша Джойса с Чжилеем.