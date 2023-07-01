Уайлдер: Руис никогда бы не получил возможности сразиться с Джошуа, если бы не я

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой Джошуа — Руис 227 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Энди Руис, #Энди Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) способствовал проведению боя между Энди Руисом (35-2, 22 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Давайте скажем правду об Энди Руисе. PBC подписали контракт с Энди Руисом исключительно для того, чтобы он сражался со мной, чтобы держать соперника рядом.< /p>

Джаррелл Миллер провалил допинг-тест, поэтому Джошуа искал соперника, они позвонили нам и просили дать им бой против Руиса.

Сразу мне позвонили по телефону и сказали, что Эдди звонит относительно Руиса. спросили, что я хочу делать, будучи добродушным парнем, который следит за другими бойцами, я стараюсь помочь им, поэтому для Руиса я сделал то же самое, я благословил его, он даже не подозревает об этом.

Я сказал своим людям отдать Энди Руиса Джошуа, потому что чувствовал, что он победит и навсегда изменит свою жизнь. Энди Руис никогда бы не получил такой возможности, если бы не я», — сказал Уайлдер.