Черкашин проведет следующий бой в андеркарде поединка Усик-Дюбуа

Соперник украинского средневеса пока не определен 243 #Федор Черкашин

Источник — Чемпион.

Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (22-0, 14 КО) свой следующий бой проведет в андеркарде поединка чемпиона WBA/WBO/IBF/IBO в хевивете Александра Усика и британского тяжеловеса Даниэля Дюбуа.

Об этом сообщает промоутер Анджей Василевский.

Федор готовится вместе с командой Усика. Будущий соперник украинского средневеса пока неизвестен.

Черкашин в последнем бою одержал досрочную победу над мексиканцем Эллиасом Эспадасом. В девятом раунде рефери остановил поединок после того, как Эспадас отказался продолжать бой. Поединок прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в андеркарде встречи Джервонт Дэвиса с Райаном Гарсией.

Бой Усика с Дюбуа должен состояться 26 августа в польском Вроцлаве. Александр получит 75% общего призового фонда — 6 миллионов долларов. Дюбуа может рассчитывать на 25% – 2 миллиона. Этим razem przygotowuje się nie na Florydzie tylko z teamem @usykaa

— A. Wasilewski (@boxingfun) July 1, 2023

Напомним поединок Усик — Фьюри может состояться в начале следующего года.