Джойс: У Дюбуа есть шанс в поединке с Усиком

Джойс прокомментировал возможный бой Усик — Дюбуа 149 #Джо Джойс, #Даниэль Дюбуа

Источник – Чемпион.

Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) может завершиться не в пользу украинца.< /p>

Об этом рассказал британский боксер Джо Джойс (15-1, 14 КО).

«Я думаю, что у Дюбуа есть шанс. Он бьет очень сильно. Но сможет ли он наносить удары по Усику?Усик будет танцевать, двигаться и бить его.Я бы хотел увидеть этот бой и возвращение титулов обратно в Великобританию.А потом я снова могу избить Дюбуа.

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Считаю, что это очень сложный бой. наверное, победит. Но у Дюбуа есть шанс панчера. У него очень хороший удар. Если он несколько раз попадет в цель, то сможет достать Усика со всех сторон», — сказал Джойс.

Напомним, что бой между Усиком и Дюбуа предстоит 26 августа.

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