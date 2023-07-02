Бокс
Гирн: Слышал, что следующим соперником Фьюри станет Нганну
Британский промоутер рассказал о возможном Сегодня 10:50 135 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — talkSPORT.
Властелин титула WBC Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) может провести поединок с бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганной.
Об этом сообщил промоутер Эдди Гирн.
«Да, думаю, следующим соперником Тайсона Фюри станет Фрэнсис Нганну. Я слышал об этом. Это будет выставочный поединок. Никаких нокдаунов и чего-то еще. Это разочаровывает, но имеем, что имеем. Я бы хотел увидеть бой Фюри против Александра Усика. Актуально: Нганну и Чисора могут провести бой в Саудовской Аравии
Было бы неплохо определить абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе, но Тайсон отвечает за свою карьеру, и я уверен, что он заработает кучу денег», — сказал Гирн.
Ранее сообщалось , что Френсис Нганну отказался от боя с Тайсоном Ф’юри
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