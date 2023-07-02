Гирн: Слышал, что следующим соперником Фьюри станет Нганну

Британский промоутер рассказал о возможном 135 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — talkSPORT.

Властелин титула WBC Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) может провести поединок с бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганной.

Об этом сообщил промоутер Эдди Гирн.

«Да, думаю, следующим соперником Тайсона Фюри станет Фрэнсис Нганну. Я слышал об этом. Это будет выставочный поединок. Никаких нокдаунов и чего-то еще. Это разочаровывает, но имеем, что имеем. Я бы хотел увидеть бой Фюри против Александра Усика. Актуально: Нганну и Чисора могут провести бой в Саудовской Аравии

Было бы неплохо определить абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе, но Тайсон отвечает за свою карьеру, и я уверен, что он заработает кучу денег», — сказал Гирн.