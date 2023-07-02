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Грузинский боксер 5 лет отсидел в тюрьме и теперь возвращается на профи ринг

Сегодня 19:25 475 0 < img Источник: UA-футбол.

Грузинский боксер, экс временный чемпион мира по версии WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (33-2-2; 22 КО) в конце августа вернется на ринг.

Об этом он сам сообщил в интервью YouTube-каналу THE GAME/ROMAN KADEMIN.

В 2018 году спортсмен был приговорен к 10 годам лишения свободы за связи с грузинским криминальным авторитетом Ражденом Шулаи.

Однако в 2021 году после апелляции суд сократил срок заключения. Автандил вышел на свободу в апреле 2023 года.

Грузин планирует снова выйти на ринг в Майами (США) на 10-раундовое сражение. Имя оппонента пока не известно. В последний раз Хурцидзе сражался 6 лет назад.

Источник: champion.com.ua

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