Бокс
Уайт подписал контракт на бой-реванш с Джошуа
Поединок планируют провести 12 августа в Лондоне Сегодня 22:40 85 0 #Энтони Джошуа, #Диллиан Уайт
Источник: champion.com.ua
Поединок планируют провести 12 августа в Лондоне Сегодня 22:40 85 0 #Энтони Джошуа, #Диллиан Уайт
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