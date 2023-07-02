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Уайт подписал контракт на бой-реванш с Джошуа

Поединок планируют провести 12 августа в Лондоне Сегодня 22:40 85 0 #Энтони Джошуа, #Диллиан Уайт

Источник: champion.com.ua

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