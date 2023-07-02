Усик может провести бой в андеркарде Джошуа – Уайлдер

Украинец может провести бой против хорвата Хрговича 256 Фото: Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Энтони Джошуа, , #Деонтей Вайлдер, #Филипп Хргович

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) должен провести бой с хорватским боксером Филиппом Хрговичем (15-0, 12 КО).

< Об этом рассказал британский промоутер Эдди Гирн.

«Есть шанс, что бой Энтони Джошуа — Деонтей Уайлдер состоится в начале января. Как мы понимаем, Тайсон Фюри побьется с Фрэнсисом Нганну в выставочном поединке это исключает бой Фюри с Усиком, но поединок Джошуа в любом случае состоится. может состояться в начале следующего года

Усик все равно выступит в этом карде.Кажется, что он сразится с Филиппом Хрговичем.Филипп – обязательный претендент. не повлияет на бой Джошуа – Уайлдер. Если Усик не поборется за звание абсолютного чемпиона, то это бой, который он должен провести, исходя из правил санкционирующего органа», — сказал Гирн.

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