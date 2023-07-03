Мы практически согласовали соглашение на бой Джошуа — Уайлдер

Эдди Гирн рассказал о переговорах с саудовцами по бою между его подопечным Энтони Джошуа и эксчемпионом мира Деонтеем Уайлдером. 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер

Источник — BoxingNews.

Эксчемпион мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) близок к соглашению о бое с Деонтеем Уайлдером (43-2-1 42 KO).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн .

«Очевидно, что с нашей встречей с саудовцами в пятницу, четверг, как бы там ни было, все прекрасно. Мы практически согласовали соглашение, осталось окончательно обсудить определенные вещи. > Мы снова увидимся с ними в понедельник.Я думаю, что у нас с ними все хорошо, но мы хотим провести бой 12 августа, и это важно для развития Джошуа, чтобы придать ему импульс. Это все еще в наших планах» , — сказал Гирн.

Ранее Уайт подписал контракт на бой-реванш с Джошуа.