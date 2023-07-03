Уайлдер назвал сумму, которую Руис требует за бой

Деонтей Уайлдер прокомментировал требование отца Энди Руиса 9 Фото — gettyimages #Энди Руис, #Деонтей Уайлдер

Источник — isport.ua.

Команда Энди Руиса (35-2, 22 КО) требовала у Деонтея Уайлдера (43-2-1 42 KO) 20 млн долларов за бой.

Об этом рассказал сам американский боксер. в комментарии 78SPORTSTV.

«Он хотел 20-25 миллионов долларов. Я сказал им: «Что, черт возьми, с вами не так?» Я не знаю, что он думает о положении своего сына или каким его видит, но ему нужно вернуться в реальность. Дело только в отчестве, потому что Энди делает все, что тот ему говорит», — отметил Уайлдер.