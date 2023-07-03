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Уайлдер выдвинул ультиматум Руису
Деонтей Уайлдер прокомментировал бой против Энди Руиса Сегодня 18:14 192 Фото — gettyimages #Энди Руис, #Деонтей Уайлдер < Источник - boxing-social.com.
Эксчемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) может отказаться от боя против Энди Руиса (35-2, 22 КО).
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Мы идем, детка, уже скоро! Для следующего боя мы очень упорно работали, вы видели, как я тренируюсь.
Это был Руис, но если он не захочет принять бой, мы будем двигаться дальше или, возможно, продержимся до боя с Джошуа, потому что он точно состоится.
Вам всем нужно подготовить для этого поединка свои деньги», — сказал Уайлдер.
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Напомним, Уайлдер хочет предложить Руису 30% гонорара за бой.Источник: champion.com.ua