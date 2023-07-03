Уайлдер унизил Руиса

Вайлдер не хочет соглашаться на равномерное распределение гонорара 89 Фото — gettyimages #Энди Руис, #Деонтей Вайлдер «article__source»> Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) отреагировал на требование отца Энди Руиса (35-2, 22 КО) о равномерном распределении гонорара.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Им нужно хорошо подумать о ситуации, в которой они оказались. Они говорят о 50 на 50, но, Энди, ты никто по сравнению со мной. Бро, ты был чемпионом на протяжении очень короткого времени, поэтому прекрати это.

Поединок против Энтони Джошуа выглядит очень многообещающим, у меня есть и другие предложения из-за границы, поэтому никому не нужно беспокоиться о том, с кем я боюсь. жизнь очень замечательная, поймите это.

Не волнуйтесь о том, с кем я боюсь, потому что я могу подраться с кем угодно в мире. Меня будут рады видеть в США», — сказал Уайлдер.