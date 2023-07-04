Чжилей назвал следующего соперника после реванша с Джойсом

Чжан Чжилей прокомментировал свои будущие поединки 407 #Чжан Чжилей

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Временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей после реванша с Джо Джойсом хотел бы выйти на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал сам китайский боксер. .