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Бокс

Чжилей назвал следующего соперника после реванша с Джойсом

Чжан Чжилей прокомментировал свои будущие поединки Вчера 16:30 407 0 #Чжан Чжилей

Источник — boxs .

Временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей после реванша с Джо Джойсом хотел бы выйти на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал сам китайский боксер. .

«Создать новую историю Китая в сфере бокса — это моя миссия и первоначальный план. Люди всегда думали, что китайский бокс не может выращивать супертяжеловесов, что китайские боксеры не способны конкурировать с европейцами и американцами. Я с этим не соглашусь, я верю, что китайские боксеры займут центральное место на международной арене. будет бой с Тайсоном Фьюри», — отметил Чжилей. Ранее определилась дата реванша Джойса с Чжилеем.

Источник: champion.com.ua

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