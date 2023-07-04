Бокс
Чжилей назвал следующего соперника после реванша с Джойсом
Чжан Чжилей прокомментировал свои будущие поединки Вчера 16:30 407 0 #Чжан Чжилей
Источник — boxs .
Временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей после реванша с Джо Джойсом хотел бы выйти на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Об этом рассказал сам китайский боксер. .
«Создать новую историю Китая в сфере бокса — это моя миссия и первоначальный план. Люди всегда думали, что китайский бокс не может выращивать супертяжеловесов, что китайские боксеры не способны конкурировать с европейцами и американцами. Я с этим не соглашусь, я верю, что китайские боксеры займут центральное место на международной арене. будет бой с Тайсоном Фьюри», — отметил Чжилей. Ранее определилась дата реванша Джойса с Чжилеем.Источник: champion.com.ua