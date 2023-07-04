Отец Руиса: Хотим распределение 50 на 50 в бою с Уайлдером

Энди Руис-старший прокомментировал бой с Уайлдером 309 0 Фото — gettyimages #Энди Руис, #Деонтей Уайлдер < "article__source"> Источник – Чемпион.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) и Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) должны поделить гонорар поровну.

Об этом рассказал Энди. Руис-старший.

«Хотим распределение 50 на 50, потому что Уайлдер больше не чемпион. Сейчас они не предлагают справедливого распределения. Единственное, о чем мы просим — равное распределение, ничего другого.»

50 на 50, и мы готовы сразиться с Уайлдером, чтобы дать ему хорошую взбучку.

На данный момент у Деонтея нет других вариантов.Энди – это не случайный соперник.Энди – бывший чемпион мира, первый мексиканский чемпион мира в тяжелом весе в истории», — сказал Руис-старший.