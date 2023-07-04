Шелестюк бросил вызов трем чемпионам мира

Шелестюк ищет следующего соперника 283

Источник — Чемпион.

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO) ищет себе звездного соперника для следующего боя.

Об этом рассказал сам боксер.

В шорт-листы Шелестюка – бывшие чемпионы мира Кит Турман, Йорденис Угас и Марио Барриос.

«Это бойцы, с которыми я хочу сражаться дальше. Мне не нужны проходные бои. Я знаю, что готов на 100 процентов к большой победе и новой главы в своей карьере» – написал Шелестюк.