Бокс
Шелестюк бросил вызов трем чемпионам мира
Шелестюк ищет следующего соперника Сегодня 16:52 283 0< /span> #Тарас Шелестюк
Источник — Чемпион.
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO) ищет себе звездного соперника для следующего боя.
Об этом рассказал сам боксер.
В шорт-листы Шелестюка – бывшие чемпионы мира Кит Турман, Йорденис Угас и Марио Барриос.
«Это бойцы, с которыми я хочу сражаться дальше. Мне не нужны проходные бои. Я знаю, что готов на 100 процентов к большой победе и новой главы в своей карьере» – написал Шелестюк.
Напомним, Шелестюк провел спарринг с Камбососом.