Бокс
Турман и Угас могут провести бой в августе
Они подраются за титул временного чемпиона WBC Сегодня 08:54 214 0 #Турман, #Угас
Источник — Boxing Scene.
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 КО) и другой эксчемпион Йорденис Угас (27-5, 12 KO) могут провести поединок.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Они подраются за титул временного чемпиона WBC в полусреднем весе.
Бой планируют провести в середине или конце августа. Место пока неизвестно.
Победитель либо станет обязательным претендентом на полноценный пояс чемпиона, принадлежащего Эрролу Спенсу (28-0, 22 КО), либо впоследствии получит повышение к статусу чемпиона.
Напомним , Вайлдер назвал сумму, которую Руис требует за бой.
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