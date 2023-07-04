Турман и Угас могут провести бой в августе

Они подраются за титул временного чемпиона WBC 214 #Турман, #Угас

Источник — Boxing Scene.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 КО) и другой эксчемпион Йорденис Угас (27-5, 12 KO) могут провести поединок.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Они подраются за титул временного чемпиона WBC в полусреднем весе.

Бой планируют провести в середине или конце августа. Место пока неизвестно.

Победитель либо станет обязательным претендентом на полноценный пояс чемпиона, принадлежащего Эрролу Спенсу (28-0, 22 КО), либо впоследствии получит повышение к статусу чемпиона.

Напомним , Вайлдер назвал сумму, которую Руис требует за бой.

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