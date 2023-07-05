Бой Вихриста в андеркарде Кроуфорд — Спенс отменен

Причины отмены боя пока неизвестны 483 #Виктор Вихрист

Источник — Чемпион.

Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Вихрист (11-1, 7 КО) не выйдет в ринг 29 июля.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Украинец должен был бой против армянина Гургена Ованесяна в андеркарде поединка Теренс Кроуфоррд — Эррол Спенс.

Причины отмены боя пока неизвестны.

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