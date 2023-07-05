Бокс
Бой Вихриста в андеркарде Кроуфорд — Спенс отменен
Причины отмены боя пока неизвестны Сегодня 15:57 483 0 #Виктор Вихрист
Источник — Чемпион.
Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Вихрист (11-1, 7 КО) не выйдет в ринг 29 июля.
Об этом сообщает Luckypunch.net.
Украинец должен был бой против армянина Гургена Ованесяна в андеркарде поединка Теренс Кроуфоррд — Эррол Спенс.
Причины отмены боя пока неизвестны.
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