Чарло: Спенс наденет Кроуфорду задницу

Абсолютный чемпион мира прокомментировал бой Кроуфорд — Спенс 371 0 #Эррол Спенс, #Джермелл Чарло, #Теренс Кроуфорд

=»article__source»> Источник — Boxing Social.

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) победит чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Об этом сообщает ;абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО).

«Эррол Спенс наденет ему задницу. Без всяких проблем. Кроуфорд выйдет с вытянутым подбородком, Спенс набросится на него с левосторонней стойкой. Бум, бум и бац – и до свидания. У Деррика Джеймса будут сплошные абсолютные чемпионы в семье. Мы идем к этой цели и хотим достичь ее уже в этом году», — сказал Чарло.

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Раньше Усик вошел в топ-5 лучших боксеров мира по версии Спенса.

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