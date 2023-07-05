Джонс: Уайлдер будет фаворитом в бою с Джошуа

Барри Джонс прокомментировал возможный бой между эксчемпионами в сверхтяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. 0 Фото — gettyimages #Ен , #Деонтей Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не будет фаворитом в бою против Деонтея Уайлдера (43-2-1 42 KO).

Об этом рассказал бывший британский боксер Барри Джонс.

«Если этот поединок все же состоится, вы должны сделать Уайлдера большим фаворитом. Джошуа хорошо боксировал против Франклина, но все же не дал ответов на возникшие в последних боях вопросы.

Он выглядел как человек, который боится пропустить удар.Джошуа потерял уверенность.Это может вернуться, но есть сомнения.Если они проведут бой, то я отдам свой голос за Уайлдера.Я могу сказать, что несколько лет назад я считал Джошуа фаворитом», — сказал Джонс.