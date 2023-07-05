Бокс
Хейни заявил, что пожертвует Украине часть средств по возвращению штрафа после толчка Ломаченко
Впоследствии этот твит был удален со страницы боксера Сегодня 09:55 657 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Девин Хайн является посещением его драгоценного спорта в Украине 🇺🇦 pic.twitter.com/kq03wVTPii< /p> — ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 5, 2023
Хейни должны были оштрафовать на 400 тысяч долларов за то, что он толкнул Ломаченко во время финального сражения взглядов , однако позже комиссия решила уменьшить сумму наказания до 25 тысяч долларов.
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