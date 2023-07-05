Бокс
Определился следующий соперник Бриедиса
Майрис Бриедис вернется на ринг после годового перерыва Вчера 23:52 272 0 Фото — gettyimages #Майрис Бриедис
Источник: champion.com.ua
Майрис Бриедис вернется на ринг после годового перерыва Вчера 23:52 272 0 Фото — gettyimages #Майрис Бриедис
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