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Бокс

Определился следующий соперник Бриедиса

Майрис Бриедис вернется на ринг после годового перерыва Вчера 23:52 272 0 Фото — gettyimages #Майрис Бриедис

Источник: champion.com.ua

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