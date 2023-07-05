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Определился транслятор боя Усик – Дюбуа

Бой состоится 26 августа Сегодня 22:23 123 0< /span> Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Телевизионная сеть TNT Sports станет официальным вещателем боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).< /p>

Об этом сообщает International Boxing News.

Бой запланирован на 26 августа во Вроцлаве. Цена PPV будет определена позже.

Это будет первый бой PPV в 2023 году для компании TNT Sports, ранее известной под названием BT Sport.

Напомним, Черкашин проведет следующий бой в андеркарде поединка Усик-Дюбуа.

Источник: champion.com.ua

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