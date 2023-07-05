Бокс
Определился транслятор боя Усик – Дюбуа
Бой состоится 26 августа Сегодня 22:23 123 0< /span> Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа Телевизионная сеть TNT Sports станет официальным вещателем боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).< /p> Об этом сообщает International Boxing News. Бой запланирован на 26 августа во Вроцлаве. Цена PPV будет определена позже. Это будет первый бой PPV в 2023 году для компании TNT Sports, ранее известной под названием BT Sport. Напомним, Черкашин проведет следующий бой в андеркарде поединка Усик-Дюбуа.
Телевизионная сеть TNT Sports станет официальным вещателем боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).< /p>
Об этом сообщает International Boxing News.
Бой запланирован на 26 августа во Вроцлаве. Цена PPV будет определена позже.
Это будет первый бой PPV в 2023 году для компании TNT Sports, ранее известной под названием BT Sport.
Напомним, Черкашин проведет следующий бой в андеркарде поединка Усик-Дюбуа.