Валлин: Фьюри выбирает финансово выгодных соперников

Отто Валлин прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 155 #Тайсон Фьюри, #Отто Валлин < "article__source"> Источник — isport.ua.

Властелин пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) выбирает финансово выгодных соперников.

Об этом рассказал Шведский боксер Отто Валлин (25-1, 14 КО).

«Фьюри в таком положении, когда есть он — один такой, а есть я — и таких бойцов много, желающих с ним подраться.Поэтому, я думаю, что пока его не обяжут со мной драться, будет очень сложно достичь нашего реванша.

Он может выбирать себе соперников.Он будет выбирать бои, в которых сможет больше заработать, а риск будет минимальным. Это могут быть поединки даже с такими бойцами, как Джон Джонс или Фрэнсис Нганну», отметил Валлин. Ранее Фюри анонсировал большой бой. >