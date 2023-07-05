Бокс
Валлин: Фьюри выбирает финансово выгодных соперников
Отто Валлин прокомментировал бой против Тайсона Фьюри Сегодня 16:17 155 0 #Тайсон Фьюри, #Отто Валлин < "article__source"> Источник — isport.ua.
Властелин пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) выбирает финансово выгодных соперников.
Об этом рассказал Шведский боксер Отто Валлин (25-1, 14 КО).
«Фьюри в таком положении, когда есть он — один такой, а есть я — и таких бойцов много, желающих с ним подраться.Поэтому, я думаю, что пока его не обяжут со мной драться, будет очень сложно достичь нашего реванша.
Он может выбирать себе соперников.Он будет выбирать бои, в которых сможет больше заработать, а риск будет минимальным. Это могут быть поединки даже с такими бойцами, как Джон Джонс или Фрэнсис Нганну», отметил Валлин. Ранее Фюри анонсировал большой бой. >Источник: champion.com.ua