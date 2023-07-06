Дюбуа: Уверен, что вернусь в Великобританию с поясами

Британский боксер прокомментировал предстоящий бой с Усиком 383 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – Чемпион.

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) уверен в своих силах в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом он рассказал после официального объявления поединка.

«Я с нетерпением жду того момента, когда смогу бросить вызов Александру Усику и уверен, что вернусь в Великобританию с поясами. Он — большой боец, и я его уважаю, но сейчас настало мое время. Я собираюсь шокировать мир и показать людям, насколько действительно хорош в ринге Дэниел Дюбуа», — сказал боксер.

Ранее определился транслятор боя Усик — Дюбуа.

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