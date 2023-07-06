Красюк: Бой Усик – Дюбуа будет иметь чрезвычайное значение для Украины

Александр Красюк прокомментировал официальное объявление боя Усик – Дюбуа 247 #Александр Усик, #Даниэль Дюбу Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) сможет прославить Украину в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Сегодня мы официально объявляем поединок Усика против Дюбуа. Город Вроцлав, ставший прибежищем для сотен тысяч наших соотечественников, примет наше событие на «Тарчинские Арена».

Этот стадион уже видел победу украинского боксера – именно здесь в 2011 году Виталий Кличко одолел Томаша Адамека. боксировал «в гостях».

Поэтому подготовка продолжается. Билеты вскоре появятся в продаже. Шоу будет иметь чрезвычайное значение для Украины, ведь будет транслироваться на весь мир.

Мы верим в то, что вся планета станет свидетелем украинской победы», – сказал Красюк.