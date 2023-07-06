Уоррен: 26 августа Дюбуа устроит переворот в тяжелейшем дивизионе

Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик – Дюбуа 134 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюбу Источник — Чемпион.

Британский боксер Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) .

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

» 26 августа Даниэль Дюбуа устроит переворот в тяжелом дивизионе, став чемпионом мира в хевивейте по версиям WBO, WBA и IBF. Для внешнего мира Даниэль является аутсайдером в этом мире. поединка, но здесь, в «Квинсберри», мы чрезвычайно уверены в его способности вызвать серьезные волнения и достичь статуса, которого он стремился, когда стал профессионалом с нами в 2017 году.

Еще тогда я знал, что мы работаем с будущим чемпионом мира. И теперь у него есть возможность бороться за титулы против прекрасного чемпиона в лице Александра Усика перед многими тысячами болельщиков во Вроцлаве.

< Я с нетерпением жду боя, и для нас это большое удовольствие быть частью исторического события в Польше, где будет много болельщиков из Украины», – сказал Уоррен.