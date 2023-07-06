Усик: Надеюсь, мой бой станет для украинцев и поляков еще одной возможностью объединиться

Украинец прокомментировал предстоящий бой с Дюбуа 360 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа < Источник - Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рад провести бой против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) в Польше.

Об этом украинец рассказал после официального объявления поединка.

«Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где 7 лет назад я получил свой первый мировой титул: хочу поблагодарить польского народа, который так искренне помогает Украине. >

Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране. Поэтому я надеюсь, что мое сражение станет для украинцев и поляков еще одной возможностью объединиться и укрепить нашу дружбу», – сказал Усик.

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