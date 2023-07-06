Бокс
Усик проведет бой с британцем Дюбуа
Покупка билетов будет доступна впоследствии Сегодня 13:21 204 0 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Чемпион.
Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0-0, 13 КО) встретится с обладателем титула «регулярного» чемпиона мира по версии WBA британцем Дэниелом Дюбуа (19) -1-0, 18 КО).
Бой состоится 26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw (Польша).
Поединок станет главным событием боксерского шоу под эгидой K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.
Покупка билетов будет доступна впоследствии.
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Предыдущий бой Дюбуа провел в декабре прошлого года в андеркарде Фьюри — Чисора. Британец успешно защитил титул WBA Regular, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде над Кевином Лереной из ЮАР.
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