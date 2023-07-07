Джошуа объявил о реванше с Уайтом

Энтони Джошуа проведет реванш с Диллианом Уайтом в августе 254 Фото — gettyimages #Энтони Джошуай, #Денти Джошуай =»article__source»> Источник — Чемпион.

Бой между бывшим чемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО) состоится 12 августа.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Instagram.

Джошуа встретится с Уайтом 12 августа в Лондоне. Это будет вторая встреча британских тяжеловесов на профессиональном уровне. В 2015 году Джошуа победил принципиального соперника нокаутом. Уайт нанес ему поражение на любительском ринге.

В своем последнем поединке Уайт победил судейским решением американца Джермейна Франклина. Джошуа в марте также победил Франклина, поединок длился все 12 раундов.