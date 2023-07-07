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Джошуа объявил о реванше с Уайтом
Энтони Джошуа проведет реванш с Диллианом Уайтом в августе Вчера 22:52 254 0 Фото — gettyimages #Энтони Джошуай, #Денти Джошуай =»article__source»> Источник — Чемпион.
Бой между бывшим чемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО) состоится 12 августа.
Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Instagram.
Джошуа встретится с Уайтом 12 августа в Лондоне. Это будет вторая встреча британских тяжеловесов на профессиональном уровне. В 2015 году Джошуа победил принципиального соперника нокаутом. Уайт нанес ему поражение на любительском ринге.
В своем последнем поединке Уайт победил судейским решением американца Джермейна Франклина. Джошуа в марте также победил Франклина, поединок длился все 12 раундов.
Посмотреть эту публикацию в InstagramИсточник: champion.com.ua