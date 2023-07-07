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Дюбуа: Завершу бой с Усиком нокаутом

Британский боксер прокомментировал предстоящий бой с Усиком Сегодня 16:42 356 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) уверен в своей победе в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Хочу шокировать мир! Хочу избить Усика и прервать его правление в дивизионе.

Чтобы сделать это, надо биться, как сумасшедший, быть как одержимый.

Однозначно планирую завершить бой нокаутом. Он точно упадет. И будет новый чемпион мира!», — сказал Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.

Источник: champion.com.ua

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