Дюбуа: Завершу бой с Усиком нокаутом

Британский боксер прокомментировал предстоящий бой с Усиком 356 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) уверен в своей победе в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Хочу шокировать мир! Хочу избить Усика и прервать его правление в дивизионе. Чтобы сделать это, надо биться, как сумасшедший, быть как одержимый. Однозначно планирую завершить бой нокаутом. Он точно упадет. И будет новый чемпион мира!», — сказал Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.