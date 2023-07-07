Бокс
Хргович может провести бой в андеркарде Джошуа – Уайт
Филипп Хргович может подраться с Демси Маккином. Сегодня 19:52 130 0 #Эдди Гирн, #Филипп Хргович
Источник – tribuna.com.
Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (15-0, 12 КО) может выйти в ринг 12 августа в андеркарде Энтони Джошуа — Диллиан Уайт.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
>
Хргович может провести бой с австралийцем Демси Маккином.
«Это большой поединок, практически финальный элиминатор титульного боя.
Их поединок также может состояться на один-два. недели позже у США, но есть очень хорошие шансы, что бой Демси Маккин — Филипп Хргович пройдет в андеркарде реванша Джошуа — Уайт», — сказал Гирн.
Раньше Джошуа объявил о реванше с Уайтом.