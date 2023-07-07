Хргович может провести бой в андеркарде Джошуа – Уайт

Филипп Хргович может подраться с Демси Маккином. 130 #Эдди Гирн, #Филипп Хргович

Источник – tribuna.com.

Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (15-0, 12 КО) может выйти в ринг 12 августа в андеркарде Энтони Джошуа — Диллиан Уайт.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

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Хргович может провести бой с австралийцем Демси Маккином.

«Это большой поединок, практически финальный элиминатор титульного боя. Их поединок также может состояться на один-два. недели позже у США, но есть очень хорошие шансы, что бой Демси Маккин — Филипп Хргович пройдет в андеркарде реванша Джошуа — Уайт», — сказал Гирн.

Раньше Джошуа объявил о реванше с Уайтом.