Следить

Бокс

Хргович может провести бой в андеркарде Джошуа – Уайт

Филипп Хргович может подраться с Демси Маккином. Сегодня 19:52 130 0 #Эдди Гирн, #Филипп Хргович

Источник – tribuna.com.

Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (15-0, 12 КО) может выйти в ринг 12 августа в андеркарде Энтони Джошуа — Диллиан Уайт.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

>

Хргович может провести бой с австралийцем Демси Маккином.

«Это большой поединок, практически финальный элиминатор титульного боя.

Их поединок также может состояться на один-два. недели позже у США, но есть очень хорошие шансы, что бой Демси Маккин — Филипп Хргович пройдет в андеркарде реванша Джошуа — Уайт», — сказал Гирн.

Раньше Джошуа объявил о реванше с Уайтом.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Футбол

Челси подписал сенегальского голеадора Вильярреала

Футбол

УПЛ назвала лучшего молодого футболиста сезона

Футбол

Ливерпуль купит лидера РБ Лейпциг Доминика Собослаи

Разное

Женская сборная Украины победила Португалию и вышла в финал Европейских игр

Баскетбол

4 162 артиллерийские системы, 7 868 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 1 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Теннис

Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона

Бокс

Гирн: Слышал, что следующим соперником Фьюри станет Нганну

Бокс

Отец Руиса: Хотим распределение 50 на 50 в бою с Уайлдером

Баскетбол

230 260 человек личного состава, 309 вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 3 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Бокс

Тайсон: Сейчас Фьюри – лучший боксер в мире

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс