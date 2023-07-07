Руис отказался от боя с Уайлдером

У Деонтея ищут нового соперника 255 #Энди Руис, #Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион по Мексике Энди Руис (35-2, 22 KO) отказался сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

Об этом заявил тренер Уайлдера Малик Скотт.

«Они не подписали контракт и отказываются от наших предложений. Они завышают свою цену. Это их способ сказать, что не хотят сражаться. Так что команда Уайлдера переходит к более крупным и лучшим вещам Мы будем искать самые большие бои для Деонтея.

Мы уже знаем, что нас ждет в декабре, но Деонтей до этого хочет драться.Я тоже хочу, чтобы он сражался.Мы пытаемся найти соперника, поскольку Энди отказался от боя», — сказал Скотт.