Бокс
Шелестюк хочет провести бой в андеркарте поединка Усик – Дюбуа
В рамках шоу ранее уже получил место Федор Черкашин Сегодня 09:25 199 0 #Тарас Шелестюк
Источник: champion.com.ua
В рамках шоу ранее уже получил место Федор Черкашин Сегодня 09:25 199 0 #Тарас Шелестюк
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