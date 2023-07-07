Следить

Бокс

Шелестюк хочет провести бой в андеркарте поединка Усик – Дюбуа

В рамках шоу ранее уже получил место Федор Черкашин Сегодня 09:25 199 0 #Тарас Шелестюк

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Бокс

Шелестюк хочет провести бой в андеркарте поединка Усик – Дюбуа

Теннис

Цуренко сыграет против Богдан в третьем круге Уимблдона

Автоспорт

Стролл: Надеюсь, в Сильверстоуне мы выступим увереннее

Теннис

«Она очень агрессивный игрок». Бьянка Андрееску — о предстоящем матче против Ангелины Калининой на Уимблдоне

Теннис

Свитолина — Кенин: где смотреть матч третьего круга Уимблдона-2023

Автоспорт

Магнуссен: У нас больше проблем с шинами, чем у других

Теннис

Свитолина — Кенин: прогноз букмекеров на матч третьего круга Уимблдона-2023

Автоспорт

Расселл: С календарём нужно просто смириться

Теннис

Уимблдон. «Лаки лузер» из второй сотни отыграл два матчбола и победил в пятисетовом поединке, Берреттини и де Минор встретятся во втором круге

Теннис

7 июля на Уимблдоне сыграют четыре украинки: расписание матчей Светолиной, Костюк, Калининой и Цуренко

Футбол

Челси подписал сенегальского голеадора Вильярреала

Футбол

УПЛ назвала лучшего молодого футболиста сезона

Футбол

Ливерпуль купит лидера РБ Лейпциг Доминика Собослаи

Баскетбол

Прометей подал заявку на участие в Высшей лиге в сезоне-2023/24

Разное

Женская сборная Украины победила Португалию и вышла в финал Европейских игр

Баскетбол

4 162 артиллерийские системы, 7 868 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 1 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Теннис

Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона

Бокс

Гирн: Слышал, что следующим соперником Фьюри станет Нганну

Бокс

Отец Руиса: Хотим распределение 50 на 50 в бою с Уайлдером

Баскетбол

230 260 человек личного состава, 309 вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 3 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс