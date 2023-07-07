Тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик — Дюбуа

Малик Скотт прокомментировал бой Усик — Дюбуа 229 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — isport.ua.

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) не сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал тренер бывшего чемпиона в сверхтяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт.

«Усик победит. На мой взгляд, у Дюбуа нет опыта, нет правильной настройки. Он мыслит не столь широко, чтобы соревноваться с Усиком.

Теперь по силе и мощи. Имеет ли большой парень силу? Да, но если убрать ее, то будет легко поставить на Усика», — рассказал Скотт.