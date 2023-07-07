Бокс
Тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик — Дюбуа
Малик Скотт прокомментировал бой Усик — Дюбуа Сегодня 17:43 229 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник — isport.ua.
Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) не сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).
Об этом рассказал тренер бывшего чемпиона в сверхтяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт.
«Усик победит. На мой взгляд, у Дюбуа нет опыта, нет правильной настройки. Он мыслит не столь широко, чтобы соревноваться с Усиком.
Теперь по силе и мощи. Имеет ли большой парень силу? Да, но если убрать ее, то будет легко поставить на Усика», — рассказал Скотт.
Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.