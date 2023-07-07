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Бокс

Ватаманюк: У Замотаева 100% украли победу на Европейских играх

Вицепрезидент Федерации бокса Украины оценил выступление украинских боксеров в Польше Сегодня 13:41 215 0

Источник — Чемпион

Вицепрезидент Федерации Бокса Украины по работе со спортсменами Сергей Ватаманюк недоволен работой судей на соревнованиях по боксу на Европейских играх.

Об этом сказал сам Ватаманюк.

«У нас есть победитель Европейских игр и олимпийская лицензия – поэтому эмоции только положительные. Хищняк – молодец, прошел очень тяжелую сетку, где были все сильнейшие боксеры его веса. Он всех прошел и мы видели результат.

Я надеюсь, что мы доберем лицензии на двух других турнирах, которые еще будут. У нас очень хорошая команда, у нас много потенциально очень перспективных ребят. На Европейских играх были проблемы с судейством у нас 100% одержали победу у Дмитрия Замотаева, он 100% выиграл, была проблема с Юрой Захареевым, не отдали ему победу. Так же и у Тани Коб. Поэтому у нас были как объективные так и субъективные причины, почему так произошло.

Я верю в нашу команду, как в мужскую так и в женскую, я надеюсь, что они еще покажут свои лучшие результаты на лицензионных турнирах и на Олимпийских играх.

Руководство нашей Федерации пытается ездить на все турниры, в которых принимают участие наши спортсмены. Мы это любим, мы за это переживаем и мы хотим идти вместе с нашими спортсменами.

Вопрос о судействе – такой на который, к сожалению, нет конкретного ответа. Мы всегда стараемся улучшить что-нибудь в нашем спорте. Будем искать пути, как это сделать. Надежда на решение этой проблемы есть. Обязательно будет белая полоса в этой истории, и будет она также у нашей команды. Мы большим количеством спортсменов поедем в Париж», — отметил Ватаманюк.

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Источник: champion.com.ua

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