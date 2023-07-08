Беринчик проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа

178 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2236f1c7cbf8c3b1cea6bcd5ce4925ea52.jpg" /> Источник — Чемпион.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет бой в конце августа.

Об этом сообщил его тренер Егор Голуб.

«Сегодня у него выходной, он может собрать грибы и отведать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26 августа в городе Вроцлав», — написал Голуб.

Бой состоится в рамках вечера бокса, с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

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