#Майрис Бриедис Источник — Boxingtalk. Следующий бой бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Майриса Бриедиса (28-2, 20 КО), который должен был состояться 21 июля, отменен. Об этом сказал сам боксер. «Я с нетерпением ждал боя в Эдинбурге 21 июля. К сожалению, я столкнулся с маленькой проблемой во […]" /> #Майрис Бриедис Источник — Boxingtalk. Следующий бой бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Майриса Бриедиса (28-2, 20 КО), который должен был состояться 21 июля, отменен. Об этом сказал сам боксер. «Я с нетерпением ждал боя в Эдинбурге 21 июля. К сожалению, я столкнулся с маленькой проблемой во […]"> Бриедис сообщил об отмене своего следующего боя
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Бокс

Бриедис сообщил об отмене своего следующего боя

Вчера 12:24 373 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e5f2f8bbffc6ee5c5165b09a4c93c061.jpg" /> #Майрис Бриедис

Источник — Boxingtalk.

Следующий бой бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Майриса Бриедиса (28-2, 20 КО), который должен был состояться 21 июля, отменен.

Об этом сказал сам боксер.

«Я с нетерпением ждал боя в Эдинбурге 21 июля. К сожалению, я столкнулся с маленькой проблемой во время тренировок и не смогу вовремя подготовиться. Но я обещаю моим фанатам, что позже в этом году состоятся большие бои, и они увидят, как я и моя любимая страна Латвия возвращаемся на вершину бокса», — сказал Бриедис. Отметим, что Майрис планировал подраться против шотландца Джона Маккаллума (13-2, 0 КО) на арене Meadowbank Sports Centre в шотландском Эдинбурге.

В июле прошлого года Бриедис в поединке первого тяжелого веса проиграл австралийцу Джаю Опетаю единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua

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