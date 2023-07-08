Бриедис сообщил об отмене своего следующего боя

373 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e5f2f8bbffc6ee5c5165b09a4c93c061.jpg" /> #Майрис Бриедис

Источник — Boxingtalk.

Следующий бой бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Майриса Бриедиса (28-2, 20 КО), который должен был состояться 21 июля, отменен.

Об этом сказал сам боксер.

«Я с нетерпением ждал боя в Эдинбурге 21 июля. К сожалению, я столкнулся с маленькой проблемой во время тренировок и не смогу вовремя подготовиться. Но я обещаю моим фанатам, что позже в этом году состоятся большие бои, и они увидят, как я и моя любимая страна Латвия возвращаемся на вершину бокса», — сказал Бриедис. Отметим, что Майрис планировал подраться против шотландца Джона Маккаллума (13-2, 0 КО) на арене Meadowbank Sports Centre в шотландском Эдинбурге.

В июле прошлого года Бриедис в поединке первого тяжелого веса проиграл австралийцу Джаю Опетаю единогласным решением судей.