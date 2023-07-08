Бокс
Ломаченко отреагировал на вызов Стивенсона
Ломаченко отреагировал на вызов Стивенсона Сегодня 23:37 223 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон
Бывший чемпион в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) ответил на вызов эксчемпиона мира Шакура Стивенсона (20-0, 10 КО).
Об этом рассказал сам украинский боксер в Twitter.
«Благодарю тебя! Со мной все хорошо! Мне жаль, но я имею незавершенные дела с Дэвином Хейни», — ответил Ломаченко.
Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.