Ломаченко отреагировал на вызов Стивенсона 223 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон Источник – Чемпион.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) ответил на вызов эксчемпиона мира Шакура Стивенсона (20-0, 10 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер в Twitter.

«Благодарю тебя! Со мной все хорошо! Мне жаль, но я имею незавершенные дела с Дэвином Хейни», — ответил Ломаченко.

Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.