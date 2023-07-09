Luckypunch проводит розыгрыш флага с автографами боксеров за донат на ВСУ

На флаге расписался чемпион Европейских игр-2023 по боксу Александр Хижняк 96

Источник Чемпион.

Luckypunch начал розыгрыш флага с автографами боксеров национальной сборной за донат на ВСУ.

Об этом портал сообщил в Инстаграмме.

Требуется 50 000 гривен на авто для отдельного взвода ВМЗ 142 бригады, выполняющего боевые задания на бахмутском направлении, и в котором нашу Родину от оккупанта защищает Константин Ядов — отец чемпиона Европ по дзюдо.

На флаге расписался чемпион Европейских игр-2023 по боксу Александр Хижня , его отец Александр Александрович, а также другие представители сборной Украины. Всего на флаге 19 подписей.

Чемпион присоединится к анонсу этого сбора.