Бокс
Luckypunch проводит розыгрыш флага с автографами боксеров за донат на ВСУ
На флаге расписался чемпион Европейских игр-2023 по боксу Александр Хижняк Сегодня 18:54 96 0
Источник Чемпион.
Luckypunch начал розыгрыш флага с автографами боксеров национальной сборной за донат на ВСУ.
Об этом портал сообщил в Инстаграмме.
Требуется 50 000 гривен на авто для отдельного взвода ВМЗ 142 бригады, выполняющего боевые задания на бахмутском направлении, и в котором нашу Родину от оккупанта защищает Константин Ядов — отец чемпиона Европ по дзюдо.
На флаге расписался чемпион Европейских игр-2023 по боксу Александр Хижня , его отец Александр Александрович, а также другие представители сборной Украины. Всего на флаге 19 подписей.
Чемпион присоединится к анонсу этого сбора.
Посмотреть это сообщение в InstagramИсточник: champion.com.ua