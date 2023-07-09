Стивенсон бросил вызов Ломаченко

Шакур Стивенсон прокомментировал возможное сражение против Василия Ломаченко 392 0 #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) вызвал на бой бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер в Twitter.

«Йоу, Василий Ломаченко. Ничего, кроме уважения, чемпиона, ты заслужил пояса. Я надеюсь, ты восстановился и с тобой все в порядке.

Я думаю, что пришло время для настоящих шахмат высокого уровня. Я готов к большому бою, чемпионе. Давайте сделаем так, чтобы это произошло», — написал Стивенсон.