Франклин: Джошуа победит Уайта

Джермейн Франклин прокомментировал бой Джошуа — Уайт 222 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт, #Диллиан Уайт Источник — boxing-social.com.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) является фаворитом в бою против Диллиана Вайта (29-3, 19 КО).

Об этом рассказал американский боец. сверхтяжелого веса Джермейном Франклином (21-2, 14 КО).

«Я думаю, что Джошуа победит Уайта. Не думаю, что это будет тяжелое сражение для Эй Джея.

Джошуа было немного труднее ударить меня, потому что высшим ребятам труднее бить, чем ниже, но вы знаете, что когда ты выше, некоторые из этих ударов легче выполнить.

Да, я думаю, что он лучше, чем он. Диллиана», — сказал Франклин.