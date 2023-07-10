Климас: Мы не считаем, что бой против Дюбуа будет для Усика прогулкой

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве 170 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион.

Бой с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) приведет команду чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) к одному из самых больших поединков в истории бокса.

Об этом заявил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

«Горжусь тем, что оказался в этой прекрасной стране Польши, рядом с одним из моих любимых городов в Литве, где я родился, это моя страна-сосед, я горжусь тем, что представляю одного из лучших бойцов в мире.

Мы не оставляем без внимания Даниэля Дюбуа. Мы знаем, что он большой, сильный, он может бить, мы готовимся на сто процентов. em>

У нас есть будущее, чтобы объединить титул, этот бой приведет нас к одному из крупнейших поединков в истории бокса, но мы не упускаем из виду, что сейчас мы Мы сосредоточены на Даниэле Дюбуа. Все, что мы видим – это Даниэль Дюбуа. Мы завтракаем, думая о нем. Ложимся спать, думая о нем. Все только о нем. 26 августа Усик все покажет», — сказал Красюк.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.