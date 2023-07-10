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Бокс

Промоутер назвал цену билета на бой Усик – Дюбуа

Бой состоится 26 августа Сегодня 16:26 690 0< /span> #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник: champion.com.ua

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