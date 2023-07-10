Бокс
Промоутер назвал цену билета на бой Усик – Дюбуа
Бой состоится 26 августа Сегодня 16:26 690 0< /span> #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник: champion.com.ua
Бой состоится 26 августа Сегодня 16:26 690 0< /span> #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве Сегодня 17:09 170 0 #Александр...
Бой состоится 26 августа Сегодня 14:20 306 0< /span> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа ....
Джермейн Франклин прокомментировал бой Джошуа — Уайт Сегодня 12:40 222
Виктор Постол выйдет на ринг 15 июля Сегодня 10:38 285 0 #Виктор Постол Источник...