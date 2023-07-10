Усик: Хочу поблагодарить польского народа за поддержку Украины

Александр Усик поблагодарил польского народа за поддержку Украины 330 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

«article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0-0, 13 КО) объяснил решение провести бой с обладателем титула «регулярного» чемпиона мира по версии WBA британцем Дэниелом Дюбуа (19-1-0, 18 КО) в Польше.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Хочу поблагодарить ребят, которые защищают нашу страну. Благодаря им мы можем выступать за границей и дарить им немножко эмоционального счастья. Я очень счастлив вернуться в Польшу.Отсюда началось мое чемпионство.Первый титул WBO я получил в Гданьске семь лет назад.Меня хорошо здесь встретили, мы хорошо с Кшиштофом Гловацки побоксировали, за семь лет я немного подобрал поясов и вернулся в Польшу. Хочу поблагодарить польского народа за ту поддержку, которую он оказывает Украине. место будет ближе всего к дому. Надеюсь, мои соотечественники смогут меня поддержать. сказал Усик.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.