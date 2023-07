Бой Фьюри и Нганну состоится в конце октября

Поединок состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия 279 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Файсган

Бой чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября.

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Поединок состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Пока неизвестно, по каким правилам пройдет бой.

Президент WBC Маурисио Сулейман не ответил на вопрос о том , будет ли стоять на кону титул Фюри в сверхтяжелом весе. 28 in Riyadh, Saudi Arabia, источники в ESPN.

Напомним, промоутер назвал потенциальную дату боя Усик — Фюри.

