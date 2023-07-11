Гвоздик анонсировал свой следующий бой

Александр Гвоздик вернется на ринг 151 #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик вернется на ринг 30 сентября.

Об этом рассказал сам боксер в Instagram.

Украинец проведет поединок в андеркарде боя Сауль Альварес — Джермелл Чарло.

«30 сентября. Каннело — Чарло», — написал Гвоздик на своей странице в Instagram, выложив фото из тренировочного лагеря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: центр; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;»>Публикация от Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Напомним, Гвоздик поможет Каннело готовиться к реваншу с россиянином.< /p>

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!